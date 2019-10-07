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رياضة

توقف مسابقة الدوري .. تعرف على قائمة الهدافين بعد الجولة الثالثة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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ريهام بكير
اختتمت يوم الأحد مباريات الجولة الثالثة ، لمسابقة الدوري المصري ، لينطلق اليوم الاثنين ، معسكر منتخب مصر في أول توقف للمسابقة المحلية والذي يستغرق 10 أيام ، وتستأنف البطولة يوم 17 أكتوبر الجاري.

وكانت مباريات الجولة الثالثة قد انطلقت يوم الجمعة بمواجهة سموحة وإنبي والتي انتهت بفوز الفريق السكندري 2-1.

ويوم السبت انطلقت 4 مباريات ، جاءت نتائجها كالتالي:

أسوان والأهلي 1-5
الانتاج الحربي مع المقاولون العرب 0-1
وادى دجلة أمام الاسماعيلي 0-1
المصري مع الاتحاد السكندري 0-1

يوم الأحد اختتمت الجولة بـ4 مباريات

الجونة أمام مصر المقاصة 1-0
حرس الحدود وطنطا 1-1
طلائع الجيش وبيراميدز 2-2
الزمالك أمام اف سي مصر 1-1

وعقب انتهاء الجولة الثالثة جاء ترتيب هدافين المسابقة ، بتصدر رمضان صبحي لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف ، يليه عبد الله السعيد بـ 3 أهداف أيضا.

وجاء ترتيب الهدافين كالاتي
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