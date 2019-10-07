توقف مسابقة الدوري .. تعرف على قائمة الهدافين بعد الجولة الثالثة

اختتمت يوم الأحد مباريات الجولة الثالثة ، لمسابقة الدوري المصري ، لينطلق اليوم الاثنين ، معسكر منتخب مصر في أول توقف للمسابقة المحلية والذي يستغرق 10 أيام ، وتستأنف البطولة يوم 17 أكتوبر الجاري.
وكانت مباريات الجولة الثالثة قد انطلقت يوم الجمعة بمواجهة سموحة وإنبي والتي انتهت بفوز الفريق السكندري 2-1.
ويوم السبت انطلقت 4 مباريات ، جاءت نتائجها كالتالي:
أسوان والأهلي 1-5
الانتاج الحربي مع المقاولون العرب 0-1
وادى دجلة أمام الاسماعيلي 0-1
المصري مع الاتحاد السكندري 0-1
يوم الأحد اختتمت الجولة بـ4 مباريات
الجونة أمام مصر المقاصة 1-0
حرس الحدود وطنطا 1-1
طلائع الجيش وبيراميدز 2-2
الزمالك أمام اف سي مصر 1-1
وعقب انتهاء الجولة الثالثة جاء ترتيب هدافين المسابقة ، بتصدر رمضان صبحي لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف ، يليه عبد الله السعيد بـ 3 أهداف أيضا.
وجاء ترتيب الهدافين كالاتي
وكانت مباريات الجولة الثالثة قد انطلقت يوم الجمعة بمواجهة سموحة وإنبي والتي انتهت بفوز الفريق السكندري 2-1.
ويوم السبت انطلقت 4 مباريات ، جاءت نتائجها كالتالي:
أسوان والأهلي 1-5
الانتاج الحربي مع المقاولون العرب 0-1
وادى دجلة أمام الاسماعيلي 0-1
المصري مع الاتحاد السكندري 0-1
يوم الأحد اختتمت الجولة بـ4 مباريات
الجونة أمام مصر المقاصة 1-0
حرس الحدود وطنطا 1-1
طلائع الجيش وبيراميدز 2-2
الزمالك أمام اف سي مصر 1-1
وعقب انتهاء الجولة الثالثة جاء ترتيب هدافين المسابقة ، بتصدر رمضان صبحي لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف ، يليه عبد الله السعيد بـ 3 أهداف أيضا.
وجاء ترتيب الهدافين كالاتي