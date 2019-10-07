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أخبار العالم

كم مرة سجنتك؟.. أمير قطر السابق يتفاخر بحبس شعبه.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
أمير قطر السابق
أمير قطر السابق
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شريف سيد
آثار الظهور الجديد لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعترافه العلني بسجن والبطش بالشعب القطري.

وظهر حاكم قطر السابق، ووالد الحاكم الحالي، في شريط فيديو وهو برفقة لاعب الوثب العالي القطري، معتز برشم، وهو يقلد أمير قطر السابق، بعد حصوله على ميدالية ذهبية فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى، وخلال ذلك، مازح حمد بن خليفة البطل القطري طلال منصور، قائلًا له: "يا من مرة سجنتك" أي "كم مرة سجنتك؟".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الكلمات اعتراف من قبل أمير قطر السابق على ما ارتكبه من بطش وظلم وحبس ضد أفراد الشعب القطري.

وأبدى نشطاء اندهاشهم من أن حمد بن خليفة، لم يجد حرجًا مطلقًا، أن يخرج في مقطع الفيديو، ليذكر أحد مواطني بلده، بأنه كان يسجنه مرات عدة.

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