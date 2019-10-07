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رياضة

مصير السولية .. انطلاق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
منتخب مصر بقيادة
منتخب مصر بقيادة حسام البدري
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ريهام بكير
ينطلق، معسكر منتخب مصر، اليوم الاثنين، في أول توقف لمسابقة الدوري، والذي يستغرق 10 أيام، وتستأنف البطولة يوم 17 أكتوبر الجاري.

انطلاق معسكر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام البدري ، يأتي من أجل خوض مباراة ودية امام منتخب بتسوانا ، واختبار عناصر جديدة في صفوف الفراعنة.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره اليوم الاثنين ، على أن يختتم بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وبعد استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول ، اختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وعن عمرو السولية لاعب الأهلي الذي تعرض لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام اسوان ، فقد استقر الجهاز الفنى للمنتخب على انضمام اللاعب وخضوعه لفحص طبي من قبل طبيب المنتخب ، محمد ابو العلا ، على أن يتحدد موقفه من استمراره من عدمه بناء على التقرير الطبي.
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