في حد بيغرقه.. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تراجع أداء الزمالك مع ميتشو

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق، على تعادل الزمالك امام فريق "إف سي مصر" وتراجع مستوى الفريق المستمر.



وغرد عبر تويتر قائلا "‏مدرب الزمالك.. يبدو أن في حد بيغرقه.. تغييرات خطأ باستمرار في معظم المباريات.. عكس مدرب الأهلي.. فايلر بيشتغل بدون تدخل من جهازه غير في حدود لأنه هو المسئول عن النتائج امام الادارة والجماهير.. ودي من ضمن اسباب نجاح اي مدير فني".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين: "‏‎المشكلة أن الزمالك كله نسي المباراة دي ومركزين في مباراة الأهلي وده اللي خلاهم يلبسو ومليون الميه " و" ‏‎مرتضي طلع في مداخلة وقال اوباما لازم يريح وعبدالله جمعة لازم يبدأ تاني ماتش الكلام اتنفذ بالحرف ومن هنا عرفت أن ميتشو مدرب فاشل بس ممكن يطول علشان بيسمع الكلام "و" ‏‎او مفيش راجل مدرب مساعد كفء".



وتعادل الزمالك مساء أمس مع فريق إف سي مصر بهدف مقابل هدف في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.