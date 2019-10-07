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رياضة

انتهاء أزمة جنش .. مرتضى منصور يعلن تعديل عقود 5 لاعبين في الزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:56 ص
مرتضى منصور وجنش
مرتضى منصور وجنش
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ريهام بكير
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، انتهاء أزمة محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، بشأن مستحقاته، وان الأخير أخطأ عندما تحدث للإعلام.

وظهر منصور مع الحارس في فيديو أذاعه برنامج الزمالك اليوم، خلال جلستهما بالنادي أمس الاحد ، قائلًا: "جنش لابد أن يعتذر للجماهير المحترمة لأنها لم تكن تتوقع منه ما فعله"، مضيفًا: "أنا قلتلكم من قبل أن هناك 5 لاعبين سيتم تعديل عقودهم، وهم محمود علاء وطارق حامد ومحمود جنش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة، لأننا لن نسمح أن يحصل أى لاعب جديد على عقود أعلى منهم.

من جانبه، توجه جنش بالحديث لجماهير الزمالك قائلًا لهم: "نحن أسرة واحدة وأنا تحدثت مع المستشار مرتضى منصور، وأكد ليٌ تعديل عقدى والآن قال ليٌ إن تأخير حصولى على مستحقاتى كان بسبب رغبته فى تعديل عقدى".

اختتم: "جماهير الزمالك أنتم تعلمون أنكم أخواتى ولو عملت حاجة غلط انتم اخواتى وان شاء الله الفترة المقبلة أكون على قدر المسئولية".
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