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رياضة

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:45 ص
طارق يحي اثناء مداخلة
طارق يحي اثناء مداخلة رئيس الزمالك
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ريهام بكير
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استيائه تجاه النقد الموجه للصربي ميتشو المدير الفني للفريق عقب التعادل مع اف سي مصر، قائلا هذه كرة القدم، والمدرب عليه خلق مساحات للاعبين ولن ينزل الملعب ليحرز الأهداف بنفسه، وأن الفريق خاض المباراة في ظل غيابات كثيرة.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم موجها رسالته لطارق يحيى مدرب الفريق السابق، "مش انتوا اللي اخترتوا ميتشو" قاطعا حديثه بسبب انتقاده للمدرب الحالي.

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى، ميتشو مدرب الزمالك الحالي لن يرحل إلا بنهاية الموسم، بعد الفوز بكأس مصر، الكل أشاد به، ولكن في بعض المباريات كان غير موفق، هذا لا يعني أنه سيرحل".

وتابع: "إذا فاز المدرب الجماهير تشيد به وتقول عبقري ولن تتحدث عن الإدارة وإذا تعادل أو خسر، تقول مرتضى وأولاده السبب".

واختتم: "سنتخذ قرارات هامة للحد من رعونة اللاعبين، ولكن لن يتم الإعلان عنها على الهواء، وستكون في الغرف المغلقة، لكن ميتشو مستمر ومدعم من الجميع".
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