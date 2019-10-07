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فن

شاهيناز: لم أندم على قرار خلع الحجاب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
شاهيناز
شاهيناز
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آيه عاطف
أكدت المطربة شهيناز، إنها لم تندم على قرار خلع الحجاب والعودة للغناء مرة أخرى، وإنه ليس المقياس لعلاقتها بربنا التي لم تتغير بلبسها الحجاب أو خلعه.

وقالت خلال لقاء تلفزيوني إن زوجها لم يعارضها عندما قررت ارتداء الحجاب، ولم يعارضها أيضًا حينما قررت خلعه والعودة إلى الفن مرة أخرى.

كما أكدت أن الناس دائمًا ما يربطون المظهر الخارجي بالداخلي، وإنها كانت ستعاني كثيرًا إذا قامت بغناء أغاني رومانسية وهي ترتدي الحجاب، وأشارت إلى أن ارتداء الحجاب أو خلعه ليس هو أساس العلاقة بينها وبين ربها، بل هي مازالت نفس الشخصية.

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