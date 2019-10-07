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فن

متخافوش .. رانيا محمود ياسين بعد نجاح الممر تطالب صناع السينما بهذا الأمر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مصطفى كرم
أبدت الفنانة رانيا محمود ياسين، إعجابها بفيلم "الممر" بعد تجسيد بطولات رجال القوات المسلحة المصرية في حرب الاستنزاف قبل نصر السادس من أكتوبر المجيد.

ونشرت رانيا محمود ياسين، صورة من فيلم "الممر" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد عرضه على قناة "ONE".

وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة: "الناس اهو تطالب بأعمال وطنية ارجوكم منتجين السينما لا تخافوا وانتجوا اعمالا مهمة ووطنية وزيدكم من الشعر بيت الناس نفسها تشوف في رمضان اعمال دينية وتاريخية زي زمان و شكرا والله المستعان"ايوة الجمهور عايز كده".

ولاقت تدوينتها ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فعلا مبقاش في أعمال دينية في رمضان خالص بعد ما الواحد كان بيستناها" وفعلا ياريت زهقنا وبطلنا نتفرج علي افلام كفايه افلام هابطه دمرت عقول أولادنا وياريت كل الاعمال اللي جاية تكون أعمال وطنية ودينية على مستوى فيلم الممر".
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