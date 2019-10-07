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رياضة

مداخلة نارية لـ هاني شاكر.. هجوم عنيف على لاعبي الزمالك .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:41 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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ريهام بكير
شن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، هجوما عنيفا على لاعبي الزمالك بعد التعادل الصادم مع اف سي مصر في ختام مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وأعرب شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم ، عن استيائه تجاه أداء اللاعبين ، وان الازمة ليست في المباراة الاخيرة بل من آخر مباراتين حيث يظهر اللاعبون بأداء هزيل ، واستخدام الكرات الطولية وبطء في صناعة الهجمة ، وهو ما يدق لنا ناقوس الخطر في المواجهات القادمة.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع إف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.
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