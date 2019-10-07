مداخلة نارية لـ هاني شاكر.. هجوم عنيف على لاعبي الزمالك .. فيديو

شن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، هجوما عنيفا على لاعبي الزمالك بعد التعادل الصادم مع اف سي مصر في ختام مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.



وأعرب شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم ، عن استيائه تجاه أداء اللاعبين ، وان الازمة ليست في المباراة الاخيرة بل من آخر مباراتين حيث يظهر اللاعبون بأداء هزيل ، واستخدام الكرات الطولية وبطء في صناعة الهجمة ، وهو ما يدق لنا ناقوس الخطر في المواجهات القادمة.



ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع إف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.

