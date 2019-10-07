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تعليم

الأربعاء.. عين شمس تطلق مؤتمرا بعنوان التميز فى التمريض

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر - ياسمين سامى
تنظم كلية التمريض جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي الرابع عشر للتميز فى التمريض بعنوان "نحو تحقيق التميز في التمريض: التعليم ، البحث العلمي والإدارة" ، وذلك يومي 9 و 10 من شهر أكتوبر الجاري بدار الضيافة.

يناقش المؤتمر قضايا التمريض المعاصرة والمستقبلية، كما يقدم مجموعة من التجارب المحلية و العربية و الدولية في مجال الرعاية الصحية.

يقام المؤتمر بالتعاون مع جامعة كاريليا بفنلندا وجامعة ايسترن بيمونت بإيطاليا ،جامعة ساندر لاند بإنجلترا وجامعة شندي بالسودان ، أكاديمية انسيجن بهولندا.
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