ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة

شاركت المطربة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة ومثيرة ولاقت الصورة إعجاب متابعيها، معلقة على الصور قائلة: "ما فى حد كامل ..النقص يحفذ على السعى للكمال".
وظهرت دومينيك حوراني بـ جمبسوت باللون الابيض مثير مكشوف ، وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الفضي، وعلق أحد المتابعين قائلًا " كل مرة تصدمينا".
ووضعت دومينيك حوراني ميك اب أبرز جمالها الطبيعي الذي يبرز جمالها، وكان شعرها الأصفر مرفوعا مع تطاير خصلاته، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة مع خاتم.
وظهرت دومينيك حوراني بـ جمبسوت باللون الابيض مثير مكشوف ، وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الفضي، وعلق أحد المتابعين قائلًا " كل مرة تصدمينا".
ووضعت دومينيك حوراني ميك اب أبرز جمالها الطبيعي الذي يبرز جمالها، وكان شعرها الأصفر مرفوعا مع تطاير خصلاته، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة مع خاتم.