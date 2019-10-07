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فن

بعد دوره بفيلم الممر .. محمد فراج يتصدر تويتر.. ومغردون: عامل دور عالمي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:58 ص
محمد فراج
محمد فراج
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_فراج بعد دوره الرائع بفيلم الممر بعد عرضه على قناة ONE والذي يجسد قصص أبطال القوات المسلحة في حرب الاستنزاف قبل نصر السادس من أكتوبر المجيد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏"محمد فراج حقيقى عظيم جدًا فى فيلم الممر، أنا حقيقي فخور إننا عندنا مُمثل قوى وموهوب بالشكل ده، مفيش دور بيمثل فيه غير وبيبقى أقوى من اللي قبله، مش هبطل كلام عنه فعلًا، برافو فراج"..

‏أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس

وييجي "محمد فراج" بكل بساطة يسرق منهم الكاميرا ويعمل أقوى دور في الفيلم

التمثيل مش بالوسامة ولا العضلات

‎#الممر
‏خطفت قلوبناا والله ❤❤ ‎#محمد_فراج

‏الغيلم كله عباره عن محمد فراج وبس 😌🖤
‎#الممر

‏‎#محمد_فراج
احلى دور و الله
‏محمد فراج بصراحة عامل دور عالمي وبيتكلم زي السوهاجيه بالظبط
ونادر جدا ممثل يعرف يجيب اللهجه الصعيديه بنسبه كبيره كده من غير مايكون فيه مبالغه ف تقليد لهجتنا
.. شابوه بجد ❤❤
‎#الممر

‏محمد فراج معجون تمثيل، بيتقمص كل شخصية بياخدها مهما كان الدور صغير أو كبير بكل جوانبها الشكل واللهجة ولغة الجسد وردود الفعل الدرامية.. شوفت حلقات من مسلسل أهو ده اللي صار، كل مرة بييجي ع الشاشة، بكون عاوز اسقفله من روعة أدائه.

‏‎يا فندم مش المهم اني اوقع طيارة ولا اتنين المهم ان الـ في الطيارة يكون شافني وانا واقف قدامه مخايفشي وهيروح يبلغ زمايله إن المصريين مش جُبنة واقفين مستنينا ومش هايبينا وده سلونا في الصعيد سعادتك تقف لغريمك عينك في عينه ويبقي عارف انك هتاخد بتارك منه مهما عدت الايام ‎#محمد_فراج ❤️.
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