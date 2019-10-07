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أخبار العالم

ماليزيا تحقق مع 80 مسئولا من بينهم شقيق رئيس الوزراء السابق بسبب الفساد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
الشرطة الماليزية
الشرطة الماليزية
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رويترز
قالت لطيفة كويا رئيسة هيئة مكافحة الفساد بماليزيا إن كوالالمبور بدأت في التحقيق مع نحو 80 شخصا وشركة بشأن مزاعم تلقيهم أموالا من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي وان.إم.دي.بي الذي تدور حوله تحقيقات بشأن الفساد وغسل أموال.

وقالت كويا للصحفيين إن الهيئة تهدف إلى استعادة 420 مليون رنجيت(100 مليون دولار) من هؤلاء الأفراد والشركات.

ومن بين هؤلاء الأشخاص نظير عبد الرزاق الرئيس السابق لبنك سي.آي.إم.بي وشقيق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وشهريار عبد الصمد الرئيس السابق لوكالة فيلدا الحكومية لزيت النخيل.
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