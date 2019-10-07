أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :



الزمالك يستغل ثغرة لدعم موقفه في أزمة جينيراسيون فوت أمام الكاف

بات لقاء الإياب بين الزمالك وجينراسيون السنغالي فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا، حديث الأوساط الرياضية المحلية والإفريقية وتداولتها وسائل الإعلام العالمية وصار هناك حالة من الترقب بعدما تم تأجيل حسم القرار النهائي إلى يوم 8 أكتوبر الجاري.



قرارات حاسمة .. رئيس الزمالك يكشف عن مصير ميتشو .. وكواليس جلسته مع جنش

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كواليس جلسته مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.



ميتشو بـ100 فايلر .. أول تعليق لرئيس الزمالك بعد التعادل مع إف سي مصر

دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق رغم التعادل مع إف سي مصر بنتيجة 1-1 أمس بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



مداخلة نارية لـ هاني شاكر.. هجوم عنيف على لاعبي الزمالك .. فيديو

شن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، هجوما عنيفا على لاعبي الزمالك بعد التعادل الصادم مع اف سي مصر في ختام مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.



شوقي غريب: نواجه أزمة قبل قائمة المنتخب في بطولة إفريقيا

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن أزمة يواجهها قبل بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



كلوب يطالب بوضع قانون لحماية الموهوبين بسبب محمد صلاح

دافع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز بسبب تدخل تعرض له أثناء مباراة بالدوري الإنجليزي.



تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ ميكروباص ألميريا

نشر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو جديدا عبر صفحته على "فيسبوك" .