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فن

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن ألحان أغنيته الجديدة لعبت مع الأسد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى لتلحين ابياته الشعرية لأغنية "لعبت مع الأسد".

ونشر تركي آل الشيخ صورة له مع عمرو مصطفى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وغرد عليها قائلا "‏قريبًا أنا وعمرو مصطفى".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الملحن عمرو مصطفى عبقري التلحين" و "‏‎من نجاح الى نجاح يامعالى المستشار" و "‏‎بالتوفيق ياأبو ناصر" و "‏‎بالتوفيق يا شاعر العرب".


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