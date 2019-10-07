روبوت طباخ يعمل 300 بيتزا في الساعة

يبدو أن مستقبل الروبوتات سيشهد العديد من التحولات والمفاجآت فى تسهيل حياة البشر، خاصةً بعد الكشف عن روبوت يمكنه عمل 300 بيتزا فى الساعة قياس 12 بوصة.



وهو الروبوت الأول من نوعه فى عالم البيتزا، ويتم ذلك عن تلقى الروبوت قائمة بطلبيات البيتزا، ومن ثم يقوم بعملها أوتوتماتيكيًا ومن ثم وضعها فى الفرن.



وسيجعل هذا الابتكار سعر البيتزا أرخص بكثير من الآن، لأنه سيعوض عن مشاكل قلة العمالة، أو زيادة العمالة عن الطاقة المسموح بها، وهو الأمر الذى سيكون فى مصلحة المستهلك فى المقام الأول.



يذكر أن نفس الروبوت يمكنه عمل بيتزا واحدة فقط قياس 180 بوصة، فى ساعة واحدة.



