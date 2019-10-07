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رياضة

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين .. اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
كأس خادم الحرمين
كأس خادم الحرمين
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ريهام بكير
تسحب ، اليوم قرعة دور الـ 64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في المسابقة إلى مستويين، ضم الأول أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والأندية صاحبة المراكز الـ 16 الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

أما المستوى الثاني، فضمَّ بقية أندية دوري الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية، إضافة إلى الفرق الأربعة المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة، وهي: طويق، وعكاظ، واللواء، وطبرجل.

وتقام المباريات على أرض الفريق الذي سيُسحب اسمه أولًا في القرعة، على أن تُجرى قرعة الأدوار المتقدمة في ديسمبر المقبل.
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