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رياضة

تعرف على رسالة جنش لجماهير الزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
مرتضى منصور وجنش
مرتضى منصور وجنش
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ريهام بكير
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، انتهاء أزمة محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، بشأن مستحقاته، وان الأخير أخطأ عندما تحدث للإعلام.

من جانبه، توجه جنش بالحديث لجماهير الزمالك قائلًا لهم: "نحن أسرة واحدة وأنا تحدثت مع المستشار مرتضى منصور، وأكد ليٌ تعديل عقدى والآن قال ليٌ إن تأخير حصولى على مستحقاتى كان بسبب رغبته فى تعديل عقدى".

اختتم: "جماهير الزمالك أنتم تعلمون أنكم أخواتى ولو عملت حاجة غلط انتم اخواتى وان شاء الله الفترة المقبلة أكون على قدر المسئولية".
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