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أخبار البلد

كيف يفيد الجيل الخامس الإنسان؟.. خالد حجازى يجيب.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أكد خالد حجازى رئيس القطاع المؤسسي باتصالات مصر، أن الجيل الخامس هو المستقبل الحقيقي لإعادة صياغة التعامل بين الإنسان والالة.

وأضاف خالد حجازي، فى تصريحات صحفية على هامش معرض جيتكس دبى أن المعرض هذا العام يولى ملف الجيل الخامس الاهتمام ويأتي ذلك واضحا فى ما تم عرضه من تقنيات حديثة تعمل بتلك التقنيات.

وقال إن دولة الإمارات ترجمت هذا التقدم التكنولوجى الهائل إلى تطبيقات وأنشطة على أرض الواقع مثل سيارات ذاتية القيادة والطائرة بدون طيار وغيره.

وأضاف أن الجيل الخامس هو الغرض منه توفير سرعات كبيرة من الإنترنت لتمكين التعامل بين الآلات بما يأتي بالخير مستقبلا على البشرية من تسهيل كل سبل الحياة.

وقال إن جيتكس دبى هذا العام لم ينجح فقط فى أن يعكس التقدم التكنولوجى الحالى بل المستقبلى أيضا.

يذكر أن الحدث يتزامن مع الدورة الرابعة لمعرض "جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث تجمع الفعاليتان التقنيتان الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي، المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدّمي، وذلك في الفترة من السادس إلى العاشر من أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظّمة للفعاليتين.

وتأتى هذه الدورة في ظل اهتمام مكثف، سواء من الحكومات العربية أو صناديق رأس المال المخاطر، بدعم مفهوم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال والعمل على توفير بيئة عمل محفظة للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص التمويل الميسر لاستكمال عملية تنمية أعمال هذه الشركات حيث يسلط المعرض الضوء على كيفية دعم هذه الشركات وتوسعة نشاطها محليا وإقليميا وعالميا.

وستشهد فعاليات "جيتكس ٢٠١٩" التركيز بقوة على تقنيات الجيل القادم والابتكارات الجديدة التي يمكنها تطوير الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات كبرى.

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