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أخبار العالم

البيت الأبيض: سنسلم إرهابيي داعش في سوريا إلى هذه الدولة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
داعش في سوريا
داعش في سوريا
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قسم الخارجي
أعلن البيت الأبيض أن أسرى تنظيم داعش الإرهابي الموجودين لدى الجيش الأمريكي سيصبحون تحت مسئولية تركيا بعد ذلك.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن قرار تسليم أسرى داعش لتركيا جاء بعد رفض فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى استلام مواطنيهم من مقاتلي داعش.

وحول مشاركة الجيش الأمريكي في العملية العسكرية التركية، قال البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي لن يشارك ولن يدعم العملية العسكرية التركية شمال سوريا.

وأضاف أن القوات الأمريكية لن تكون متواجدة في منطقة شمال سوريا بعد نجاحها في القضاء على تنظيم داعش هناك.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية في سوريا، وذلك ضمن العمليات التي تقوم بها ضد القوات الكردية في الداخل السوري.
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