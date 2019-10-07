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منوعات

سجنت ابنها.. أم أمريكية تبلغ الشرطة عن نجلها لهذا السبب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
أم أمريكية تبلغ الشرطة
أم أمريكية تبلغ الشرطة عن نجلها
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شريف سيد
لعبت سيدة أمريكية دورا بطوليا بارزا تجاه المجتمع، حيث إنها انقذت الأبرياء داخل إحدى المدارس، عبر الإبلاغ عن ابنها، الذي كان يخطط لتنفيذ هجوم على مدرسة في أبريل من العام المقبل.

وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أبلغت سيدة أمريكية، السلطات عن ابنها البالغ من العمر 17 عاما، وذلك عقب العثور على مذكرة داخل غرفته سجل بداخلها عن خطته لتنفيذ هجوم على مدرسة يوم 20 ابريل من العام المقبل 2020، وذلك في ذكرى مذبحة ثانوية كولومباين الأمريكية في عام 1999.

تقول الأم: "أنا أعرف الكثير من الناس الذين يذهبون إلى مدرسة كوليدج بليس الثانوية. كانت حياتهم ستتغير إلى الأبد في حالة تنفيذ هذا الهجوم"، مضيفة أن: "إنه أمر مدمر ، وأنا أعلم أنني فعلت كل ما يمكنني فعله وأنني اتخذت الخيار الصحيح".

وعن خطته تابعت أنه كان سيفجر القنابل، ويستخدم أسلحة نارية متعددة لاستهداف أي شخص في المكان، كما أنه خطط لإعدام الناجين.

وذكرت أن ابنها مريض نفسي، معربة عن قلقها البالغ عليه داخل السجن بسبب حاجته إلى العلاج والرعاية الضرورية.
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