يؤيد القذافي وصدام حسين.. 10 أشياء مجنونة يؤمن بها دونالد ترامب

منذ أن كان مرشحًا عن الحزب الجمهورى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يثير الجدل دائمًا بتصرفاته من أجل جذب نوع معين من الناخبيين الأمريكيين.



إلا أن رجل الأعمال الثرى للغاية سابقًا والرئيس الحالى للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، مازال متمسكًا بنفس أفكاره بالرغم من وصوله لحكم أمريكا، ويؤمن بالعديد من الحقائق الغريبة حتى الآن، والتى نستعرضها فى القائمة التالية.



1- كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.. قائد جيد

بالرغم من انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لسياسات كوريا الشمالية، إلى أن دونالد ترامب أبدى إعجابه الشديد بطريقة حكم كين جونج أون، حيث نجح فى تعزيز وحماية حكمه بعيدًا عن اى تهديدات، خاصةً بعد وفاة والده.



2- العالم سيكون أفضل لو ظل كلًا من صدام حسين ومعمر القذافى

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها خاضوا الحرب بغزو العراق للقضاء على الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، ومن بعده الإطاحة بالرئيس الليبى الراحل أيضًا معمر القذافى، إلا أن الصراعات الحالية بين العديد من الدول كانت من الممكن ان تخضع تحت سيطرة الرئيسين السابقين بغض النظر عن قبضتهم الحديدية، وأن ذلك أفضل بكثير من مواجهة الإرهاب.



3- لابد لليابان وكوريا الجنوبية من التسلح بالنووى

بعكس قادة العالم الذين يبحثون للتقليل من الترسانات النووية، يرى ترامب أن على كلًا من كوريا الجنوبية واليابان بناء أسلحة نووية لتكون رادع قوى لكوريا الشمالية، من أجل عدم الدخول فى حرب مدمرة.



4- من حق الولايات المتحدة استخدام التعذيب

رغم أن معظم الحكومات والشعوب حول العالم ترفض التعذيب مع المتهمين حول العالم، إلى أن ترامب يفضل استخدام أساليب التعذيب مع الإرهابيين من أجل الحصول على المعلومات منهم.



5- سيبنى يور بين المكسيك و أمريكا

يرغب فى بناء سور على طول الحدود مع المسكيك، لمنع اى مهاجر مكسيكى يتسلل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشرط أن تدفع المكسيك تكلفة البناء لأنها المتسببة فى هذه المشكلة، ويستند على أن الولايات المتحدة لديها القوة الكافية لإجبار دولة الجوار على ذلك.



6- مقتنع أن البرج الخاص به بقيمة 10 مليارات دولار

على مدار عدة سنوات يرى دونالد ترامب أن برجه الشهير تبلغ قيمته أكثر من 10 مليارات دولار، إلا أن العديد من المؤسسات المالية ثمنت البرج وتبين أن سعره الحقيقى يساوى 4 مليارات دولار بحسب بلومبرج، أما مجلة فوربس ترى أن الرقم الحقيقي أقرب بكثير إلى 2.9 مليار دولار.



7- يحترم فلاديمير بوتين بشدة

أعلنها فى أكثر من مقابلة أنه معجب بشدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرغم من تقييمه لتصرفه تجاه أوكرانيا بالإفراط في العنف، إلا أنه يرى أن أى مفاوضات معه ستكون جيدة جدًا، مما يجعل العلاقات بين البلدين تتسم بالود الحقيقى.



8- يجب ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين

يؤمن ترامب بضرورة ترحيل أى مهاجر غير شرعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى يعني ترحيل حوالي 11 مليون شخص على مغادرة البلاد، وهو ما قيمه المسؤولون بالكارثة حيث سيكبد الدولة أكثر من 100 مليار دولار لإنجاز ذلك، وقد تصل التكلفة إلى 500 مليار دولار.



9- الأمريكيون من أصل عربى يحتفلون بأحداث 11 سبتمبر

صرح أكثر من مرة أنه شاهد الكثير من الأمريكيين من أصل عربى يحتفلون فى الشوارع بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من المسلمين للخروج إلى الشارع وقتها للتظاهر.



10- تغير المناخ ليس بسبب الإنسان

عكس معظم قادة العالم الذين قرروا التعاون الدولى المشترك بسبب تغير المناخ، يرى ترامب أن ظاهرة الاحتباس الحراري ببساطة ليست سوى طقس عابر وسيرحل بعيدًا، وأن الإنسان ليس له فيها أى دخل على الإطلاق.

