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أخبار البلد

أخبار اليوم .. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أغنيته الجديدة ..هولندا تغير اسمها .. مرتضى منصور يعدل عقود 5 لاعبين في الزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...



تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن ألحان أغنيته الجديدة لعبت مع الأسد
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى لتلحين ابياته الشعرية لأغنية "لعبت مع الأسد".

انتهاء أزمة جنش .. مرتضى منصور يعلن تعديل عقود 5 لاعبين في الزمالك
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، انتهاء أزمة محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، بشأن مستحقاته، وان الأخير أخطأ عندما تحدث للإعلام.

اليوم .. عرض فيلم الممر على On E دون إعلانات
يعرض فيلم "الممر"، اليوم الاثنين، على شاشة قناة "ON E" في تمام الساعة الخامسة دون إعلانات، بعد عرضه الأول مساء أمس الأحد وذلك احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

إياد نصار لـ صدى البلد: حاولت تقديم الإسرائيلي بشكل جديد في الممر
أكد الفنان إياد نصار، أن تقديم شخصية الإسرائيلي في فيلم "الممر" كان تحديا كبيرا بالنسبة له، خاصة وأنه تم تقديمها في العديد من الأعمال ولكن بشكل تقليدي.

البيت الأبيض: سنسلم إرهابيي داعش في سوريا إلى هذه الدولة
أعلن البيت الأبيض أن أسرى تنظيم داعش الإرهابي الموجودين لدى الجيش الأمريكي سيصبحون تحت مسئولية تركيا بعد ذلك.

مفاجأة.. ترامب يتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالخيانة
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالخيانة، وذلك بسبب علمها بكذب رئيس لجنة المخابرات الأمريكية بمجلس النواب آدم شيف.

تركيا تعلن بدء عمليتها العسكرية في سوريا.. وواشنطن تعلق
أعلنت تركيا بدء عمليتها العسكرية الجديدة في سوريا، وذلك ضمن ما تقوم به من عمليات عسكرية لاستهداف القوات الكردية في الداخل السوري.

بعد الانتقادات .. ناهد السباعي تدافع عن فستانها برد صادم
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة جريئة ترد على الانتقادات والهجوم الحاد الذي تعرضت له.

بسبب مدينة المخدرات والليالي الحمراء.. هولندا تقرر تغيير اسمها
قررت الحكومة الهولندية، التخلي عن استخدام كلمة "هولندا" للإشارة عن اسم بلادها، وسيتم الاكتفاء باستخدام اسم "Netherlands- نزرلاندس" كمسمى رسمي للبلاد، لكن ما القصة؟


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