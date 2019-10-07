الرئيس السيسي: الشعب المصري يربطه بأرضه رباط وثيق.. ومحاولات سعودية لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما سلطت الضوء على الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي نقلت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الكاملة بالنصر في الحروب المعنوية التي يتعرض لها الوطن من أكاذيب وخداع.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "أنه قدر لهذا الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك شعبه، الذي يربطه بأرضه رباط وثيق وبجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض"، مشيرا إلى: "أن الشعب المصري قادر دائمًا على مواصلة انتصاراته وحفاظه على وطنه، أبناؤكم وأحفادكم عاقدون العزم على مواصلة المسيرة".



ومن الإمارات، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بقصر الشاطئ في أبوظبي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير دفاع السعودية، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية في المجالات كافة، خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.





وفي تونس، أعلن حاتم المليكي، الناطق باسم حزب قلب تونس: "أنه حسب النتائج الأولية، فإن حزب قلب تونس تصدر الانتخابات التشريعية، وهو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان". كما زعم حزب حركة النهضة الإخواني، عبر ناطق باسمه، أن النتائج الأولية تظهر أنه حل في المركز الأول.



ومن السعودية، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدى استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، عن عمل المملكة لرفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.



وبالانتقال إلى الأردن، استدعت وزارة الخارجية الأردنية، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.



ودولي، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًّا على نائب الرئيس السابق جو بايدن، مطالبًا المرشح الأوفر حظًا لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محمد عبدالسلام، مستشاره السابق، والأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، بمناسبة تقليده بأرفع تكريم يمنحه بابا الفاتيكان "قائد مع نجمة"، لأول عربي مسلم.



وقال شيخ الأزهر إن هذا التكريم يدل على أن جهود الأزهر الشريف ورجاله المخلصين، باتت بالغة الوضوح والتأثير على المستوى العالمي.



ومن الامارات، ثمن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية عبر مفاوضات جدة، لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي.



وطالب قرقاش طرفي حوار جدة اليمنيين بضرورة المرونة والحكمة، للخروج بجبهة أكثر قوة وتماسكًا.



ومن الأردن، انتصر الأردن للمعلم في يومه العالمي بمنحه علاوات متدرجة بين 33% و75% أنهت الإضراب الذي استمر أربعة أسابيع، وعادت الحياة مجددًا للمدارس أمس الأحد، بعد شلل كبير، ووضعت حدًا للتصعيد الذي كان وصل إلى مرحلة المكاسرة، وهدد بتداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة.



ومن صحيفة الاتحاد، قتل ثمانية من المتظاهرين، في مواجهات مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد، في سادس أيام الحركة الاحتجاجية التي كانت أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب مصادر أمنية وطبية.



وسمع دوي إطلاق النار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر في شرق العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على إشعال إطارات وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.

