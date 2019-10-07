إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

لم يرحم هذا الرجل الهندي توسلات طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين فقط واعتدى عليها جنسيًا، ولم يتوقف عند ذلك فقط بل واصل اغتصابها على مدار 5 ساعات حتى لقت مصرعها.



فقررت المحكمة الهندية الحكم بإعدام بحق رافي المتورط فى خطف طفلة صغيرة، والاعتداء الجنسي عليها في مدينة جالنا بولاية ماهاراشترا الهندية.



يعود تاريخ الجريمة البشعة إلى مارس 2012 منذ 7 سنوات، حتى أعلنت المحكمة بأن المدان فقط السيطرة على رغباته الجسدية، متجاوزًا كل القوانين والأعراف الطبيعية من أجل إشباع رغباته الجنسية.



وقال القاضى إن الجانى أنهى حياة لم تبدأ بعد بدون أى رحمة، وحرم هذه الطفلة من حنان أبويها، وجعلها ضحية شهوة جنسية جامحة، تسببت فى مقتلها، وأضاف أنه ليس من الطبيعى ممارسة الجنس مع طفلة تبلغ من العمر عامين فقط، فهو أمر منحرف وفى غاية الدونية.



يذكر أن الشرطة قد عثرت على الطفلة وهى فاقدة للوعى وداخل المنزل بينما الأبواب مغلقة، وهى حيلة أقدم عليه الجانى لتضليل الجميع بعدم تواجده داخل المنزل وقت حدوث الجريمة.