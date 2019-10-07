القائد العام للجيش العراقي يوجه بسحب قواته من مدينة الصدر

أعلن التلفزيون العراقي عن بدء محاسبة الضباط الذي ارتكبوا أخطاء، وذلك من خلال مجلس تحقيق.



ومن ناحية أخرى، وجه القائد العام للجيش العراقي بسحب جميع قطاعات الجيش من مدينة الصدر العراقية، واستبدالها بالشرطة الاتحادية.



يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية، ضد الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتدخل الإيراني السافر في شئون البلاد.



ولقي عدد من المتظاهرين مصرعهم نتيجة إطلاق النار عليهم، وقالت الداخلية العراقية إن مخربين من قاموا بإطلاق هذه الأعيرة النارية.