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مرأة

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
زوجة مدرب منتخب
زوجة مدرب منتخب مصر السابق
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هاجر هانئ
احتفل منذ أيام نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق هاني رمزي بزفافه على هاله جرجس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة وسط حضور الأصدقاء والمقربين.

وتألقت العروس فى حفل زفافها بفستان ملكى فاخر من أنامل المصمم اللبنانى Sadek Majed Couture، واتسم الفستان بأنه منحها إطلالة راقية يوم زفافها كما تميز بالتطريزات الناعمة التى زادت من جماله.

وبلغ سعر فستان عروسة المدرب هانى رمزي نحو 15 الف دولار، أى ما يقرب من 250 ألف جنيه مصرى.

واختارت العروس مكياج جذابا أبرز جمال ملامحها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر مميزة. 

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق
ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق
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