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توك شو

الأرصاد: درجات الحرارة سترتفع غدًا.. وهذه المنطقة ستشهد أمطارا.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهى عمرو
أفاد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد الآن فى فصل الخريف، مؤكدًا أن المواطن فى اليوم من الممكن أن يشعر بارتفاع فى الحرارة ثم انخفاض، فالاحوال الجوية فى هذا الموسم متغيرة.

وأضاف إبراهيم عطا،خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة، صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة أمس واليوم.

وأشار إلى أنه خلال فصل الخريف، سنشاهد تغييرات كثيرة، وأكد أن الشبورة موجودة على بعض المناطق ولكن بنسبة خفيفة، وستختفى نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن الشبورة ستعود بعد ذلك بدأ موسم الشتاء، وأكد أن درجات الحرارة سترتفع غدًا درجة، وبعد غد ستنخفض درجة.

وكشف أن المنطقة الجنوبية مهيئة لسقوط الأمطار.
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