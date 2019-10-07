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حوادث

مرور القاهرة: كوبرى أكتوبر يعود لطبيعته بعد انتهاء أعمال الصيانة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
صورة أرشيفية - كوبرى
صورة أرشيفية - كوبرى
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كتب محمد صبرى
افاد مصدر امنى بمرور القاهرة انه قد تقرر إعادة فتح كوبري ٦ أكتوبر بعد انتهاء الشركة المنفذة من الاصلاحات لتعود الحركة المرورية لطبيعتها.

واشار المصدر الى ان منطقة الاصلاحات كانت اعلى الكوبرى ناحية منطقة غمرة اتجاه مدينة نصر على ان تم غلق حاره مرورية وتم فتحها عقب الانتهاء من عمل الصيانة الدورية للفواصل.

واوضح المصدر أن اعمال الصيانة مستمرة على ان يتم الاستكمال الاسبوع المقبل ، على ان تقوم الشركة المنفذة بوضع الاقماع والعلامات الارشادية حتى الانتهاء.
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