رشاد خليل حجاب أحد مجاهدي سيناء.. أبلغ عن تحرك عساف ياجوري وحصل على نوط الامتياز

أبناء سيناء لهم مواقف عديدة يشهد لها التاريخ في المقاومة والفداء، ودور مهم مع القوات المسلحة أثناء حرب اﻻستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.



في البداية يقول الحاج رشاد خليل حجاب، إنه بعد نكسة يونيو عام 1967 أصبحت مدينة العريش في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت مهمته أن يكتب المنشورات مع زملائه ويقوم بتوزيعها سرًا بمشاركة عدد من فتيات العريش، حيث كونوا مجموعة ضمت عددا من الشباب وأطلقوا عليها (أبناء سيناء الأحرار) وتواصلوا مع الأجهزة المعنية، حيث تم تدريب البعض على الأعمال الفدائية ضد العدو الإسرائيلي.



وأضاف قائلا: "قمنا بزرع الألغام في طريق الآليات العسكرية ومراكز تجمعات الجنود العدو أثناء توقفهم في محطات الأتوبيسات، ونجحنا فى تفجير موقف للجنود وقتل عدد منهم وتفجير خطوط الضغط العالي التي تغذى مكاتب مخابرات إسرائيل والحاكم العسكري بالعريش".



وتابع، أنه أثناء التجهيز لزراعة الألغام انفجر لغم فى المجموعة وقتل أحد زملائنا عادل الفار وتحول إلى أشلاء وحملت أمه أشلاءه دون أن تتأثر لقناعها بأنه راح فداء للوطن مصر.



أضاف أن الإمدادات كانت تصلنا من الأجهزة المعنية، من خلال صاحب مقهى شعبى. حيث تم إرسال أجهزة اتصالات لاسلكية عن طريق سيدة بدوية، وقمنا بتجميع معلومات كاملة عن تحركات العدو ونوعية عتاده وإرسالها إلى القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية من بينها تفجير مقر المخابرات الإسرائيلية في العريش.



وأشار إلي أن "القوات الإسرائيلية أسروني ونقلوني إلى مكاتب مخابرات إسرائيل بالعريش وغزة وتم التحقيق معي وفشلوا فى انتزاع أى اعتراف فأطلقوا سراحي قبل حرب أكتوبر بأيام".



وأوضح، أنه واصل العمل مع رفاقه الأبطال ووصلت تعليمات بنسف قطار إسرائيلى أثناء وصوله محطة العريش قادما من إسرائيل وتمكنت مع زملائي من زرع مواد متفجرة على قضبان السكة الحديد وبدأ التنفيذ في الساعة 10 مساء يوم 6 أكتوبر 1973 وكاد الأمر أن ينكشف من قبل دورية إسرائيلية كانت تقوم بتمشيط الموقع قبل وصول القطار وغادرنا المكان مع وصول القطار الذى انفجر وكانت خسائرهم فادحة.



كما رصدنا الإمداد العسكري الأمريكي القادمة عن طريق البحر لإسرائيل، حيث تم انزال سفن تحمل معدات على الساحل غرب مدينة العريش وعلى الفور أخبرنا القيادة بتحركاتها وكان قائد هذه القوات عساف ياجورى قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي وما أن وصل خبر تلك التحركات إلى القيادة المصرية حتى تمكن أبطال مصر من تدمير دباباته وأسره.



وقال رشاد حجاب، بعد وقف انتهاء معارك أكتوبر تم القبض على انا واثنين من زملائي نهاية عام ٧٣م، وكانت بحوزتنا أجهزة الإرسال، حبث دخلت القوات الإسرائيلية علينا في المنزل ونحن نستعد لإرسال رسالة إلى القاهرة وتم الزج بنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصدر حكم على بالسجن لمدة 93 عاما وترافع عنى محامي فلسطيني يدعي أحمد أبو وردة، وتم تخفيف الحكم إلى 37 عاما.



ثم ترافعت عن نفسي أمام المحكمة التى عقدت لمحاكمتي وتم تخفيض الحكم إلى 15 عاما منها 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ وبعد تدخل الصليب الأحمر للإفراج عنى بعد أن ساءت حالتي الصحية رفض الكنيست الإسرائيلي وقتها الإفراج عني إلى أن تم ترحيلي إلى القاهرة مع آخرين مقابل صفقة ضمن طيارين إسرائيليين و10 جثث لإسرائيليين.

