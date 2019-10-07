Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جددى سفرتك .. بـ طريقة تحضير أقراص الخضار

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
طريقة تحضير أقراص
طريقة تحضير أقراص الخضار
Advertisements
هاجر هانئ
أقراص الخضار من الأكلات الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير أقراص الخضار

بطاطس
بصل
بسلة
جزر
بيض
دقيق
بقسماط
زيت
ملح
فلفل أسود
أعشاب
صوص الطماطم بالريحان للتقديم

طريقة تحضير أقراص الخضار

* نسلق كل الخضروات أو تكون سوتيه مع التوابل والبصل وتهرس جيدا.
* تتبل وتكور أو تشكل أقراصا حسب الرغبة، ثم تضع في البيض والدقيق والبقسماط
* تحمر في زيت ساخن وتقدم مع صوص الطماطم بالريحان أو الشيبسي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شيش كبدة

جددي سفرتك .. طريقة تحضير كرات الأرز المقلي

تعرف على طريقة عمل البفتيك الكداب وتخزينه

ترشيحاتنا

موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

الأرصاد تكشف عن فترة السيول .. فيديو

اللحوم البلدى تنخفض 20 جنيها خلال أسبوعين.. برلمانيون: إغراق الاسواق بـ المستوردة السبب.. تمراز: الاسعار ترتفع مجددا بعد 4 أشهر

شاهد .. صدمة خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر

طلب إحاطة لمطالبة ألمانيا وإنجلترا بصرف تعويضات عن زرع ألغام فى الصحراء الغربية

Advertisements

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير