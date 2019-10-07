جددى سفرتك .. بـ طريقة تحضير أقراص الخضار



مقادير أقراص الخضار



بطاطس

بصل

بسلة

جزر

بيض

دقيق

بقسماط

زيت

ملح

فلفل أسود

أعشاب

صوص الطماطم بالريحان للتقديم



طريقة تحضير أقراص الخضار



* نسلق كل الخضروات أو تكون سوتيه مع التوابل والبصل وتهرس جيدا.

* تتبل وتكور أو تشكل أقراصا حسب الرغبة، ثم تضع في البيض والدقيق والبقسماط

* تحمر في زيت ساخن وتقدم مع صوص الطماطم بالريحان أو الشيبسي





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