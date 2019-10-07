نصائح مهمة لعلاج الإسهال عند الطفل ومنع إصابته بـ الجفاف

يعاني العديد من الأطفال من الإصابة بالإسهال ،وتقع الأم فى حيرة ،لذلك نقدم لك أهم السوائل للعلاج ،وتمنع إصابته بالجفاف .



وكشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل السوائل التي تعالج إسهال الأطفال ،وهى عبارة عن ، شاي البابونغ أو الشمر، مع مراعاة أن يكون الشاي خفيفًا وغير ساخن للغاية.



ومن الأفضل إضافة كمية ضئيلة من الملح وملعقة إلى ملعقتي شاي من الجلوكوز إلى شاي الشمر أو البابونج، وذلك لتعويض الجسم عن المعادن، التي فقدها بفعل الإسهال.



ووفقا لما جاء فى الموقع فإنه من الضرورى ،استشارة الطبيب إذا زاد معدل حدوث الإسهال المائي في غضون 24 ساعة على 4 مرات بالنسبة للرضع أو 6 مرات بالنسبة للأطفال الصغار أو 8 مرات بالنسبة للأطفال في سن المدرسة، وذلك لتجنب خطر التعرض للجفاف.



كما ينبغي التوجه إلى الطبيب إذا كان الإسهال مصحوبًا بمغص شديد أو عند وجود دم في البراز أو إذا رفض الطفل تناول المشروبات أو إذا بدا غير مبال.