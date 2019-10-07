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رياضة

سبورتنج يواجه جي أس الكونغولى في بطولة إفريقيا لكرة اليد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام
يواجه فريق كرة اليد الاول بنادي سبورتنج منافسه جي أس كي الكونغولى اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية التى تستضيفها الرأس الأخضر.

وكان فريق سبورتنج قد حقق الفوز على إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 34 /25 وبعدها الفوز على فريق رد ستار الإيفواري بنتيجة 29-21.

ويشارك فريق سبورتنج في بطولة إفريقيا بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدوري.

ويلعب سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كل من إنتر كلوب الأنغولي وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.

بينما يلعب الزمالك فى المجموعة الثانية التى تضم أندية كلًا من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.
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