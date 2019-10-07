الري عن أزمة سد النهضة: مصر أبدت حسن النية وإثيوبيا راوغت.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
الري عن أزمة سد النهضة: مصر أبدت حسن النية و الجانب الإثيوبي راوغ.
صدي البلد
3 تشريعات جديدة بمناقشات مجلس النواب اليوم
اخبار اليوم
الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون بمناسبة 6 أكتوبر
اليوم السابع
التعليم: انطلاق الدراسة بمدرستي " الخلى و المجوهرات" خلال أيام
الجمهورية
ربيع: 1523 سفينة تعبر قناة السويس خلال شهر
بوابة الأهرام
التنمية المحلية توجه المحافظات للاستعداد لسقوط الأمطار و السيول
الوطن
نجاح أول عملية جراحية قلب مفتوح للكبار فى إطار مشروع التأمين الصحي.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
الري عن أزمة سد النهضة: مصر أبدت حسن النية و الجانب الإثيوبي راوغ.
صدي البلد
3 تشريعات جديدة بمناقشات مجلس النواب اليوم
اخبار اليوم
الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون بمناسبة 6 أكتوبر
اليوم السابع
التعليم: انطلاق الدراسة بمدرستي " الخلى و المجوهرات" خلال أيام
الجمهورية
ربيع: 1523 سفينة تعبر قناة السويس خلال شهر
بوابة الأهرام
التنمية المحلية توجه المحافظات للاستعداد لسقوط الأمطار و السيول
الوطن
نجاح أول عملية جراحية قلب مفتوح للكبار فى إطار مشروع التأمين الصحي.