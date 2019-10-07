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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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الري عن أزمة سد النهضة: مصر أبدت حسن النية وإثيوبيا راوغت.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم

الري عن أزمة سد النهضة: مصر أبدت حسن النية و الجانب الإثيوبي راوغ.

صدي البلد

3 تشريعات جديدة بمناقشات مجلس النواب اليوم

اخبار اليوم

الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون بمناسبة 6 أكتوبر

اليوم السابع

التعليم: انطلاق الدراسة بمدرستي " الخلى و المجوهرات" خلال أيام

الجمهورية

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