بديل للرموش الصناعية ...حيل تعيد لك الثقة من جديد

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة تساقط الشعر ولا يقتصر تساقط الشعر على الرأس فقط وأنما يصل ألى الرموش ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجربة هذه الوصفة الفعالة التي تمنع تساقط الرموش وتعد بمثابة بديل للرموش الصناعية .





تقدم خبيرة التجميل حنان الديب هذه الوصفة الطبيعية لتكثيف الرموش.



المقادير لوصفة تكثيف الرموش:

ثمرة بصل مقطعة

زيت زيتون

علبة ماسكارا فارغة



طريقة استعمال وصفة تكثيف الرموش:

يوضع البصل المقطع على زيت الزيتون.

تترك لفترة ثم يتم تصفية الخليط.

باستخدام علبة الماسكارا يوضع الخليط على الرموش.

تستخدم لمدة أسبوع.



وهناك وصفة لتكثيف الرموش باستخدام بودرة الأطفال:

المقادير:

ملعقة فازلين

ملعقة زيت لوز حلو

ملعقة زيت خروع

ماسكارا



طريقة استعمال وصفة بودرة الأطفال لتكثيف الرموش:

يخلط الفازلين وزيت اللوز وزيت الخروع معا.

يوضع على الرموش باستخدام الماسكار.

يكرر 4 أيام متتالية.