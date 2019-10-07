Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بديل للرموش الصناعية ...حيل تعيد لك الثقة من جديد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
بديل للرموش الصناعية
بديل للرموش الصناعية ...حيل تعيد لك الثقة من جديد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تعاني العديد من الفتيات من مشكلة تساقط الشعر ولا يقتصر تساقط الشعر على الرأس فقط وأنما يصل ألى الرموش ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجربة هذه الوصفة الفعالة التي تمنع تساقط الرموش وتعد بمثابة بديل للرموش الصناعية .


تقدم خبيرة التجميل حنان الديب هذه الوصفة الطبيعية لتكثيف الرموش.

المقادير لوصفة تكثيف الرموش:
ثمرة بصل مقطعة
زيت زيتون
علبة ماسكارا فارغة

طريقة استعمال وصفة تكثيف الرموش:
يوضع البصل المقطع على زيت الزيتون.
تترك لفترة ثم يتم تصفية الخليط.
باستخدام علبة الماسكارا يوضع الخليط على الرموش.
تستخدم لمدة أسبوع.

وهناك وصفة لتكثيف الرموش باستخدام بودرة الأطفال:
المقادير:
ملعقة فازلين
ملعقة زيت لوز حلو
ملعقة زيت خروع
ماسكارا

طريقة استعمال وصفة بودرة الأطفال لتكثيف الرموش:
يخلط الفازلين وزيت اللوز وزيت الخروع معا.
يوضع على الرموش باستخدام الماسكار.
يكرر 4 أيام متتالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد حبوب الخميرة للشعر.. لا تساقط بعد اليوم

فوائد زيت الخروع للشعر

كيف تتخلصين من كلف الرقبة بعد الولادة

يزيد الكثافة .. فوائد زيت الخروع للرموش

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019

بتعليق مثير .. نبيل الحلفاوي يسخر من تعادل الزمالك وبيراميدز

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ ميكروباص ألميريا

عمرو أديب يقدم اقتراحا يريح الجميع بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر.. فيديو

انتبه.. 9 أمور أوصى بها رسول الله تحميك من حسد الأقارب

Advertisements

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير