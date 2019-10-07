Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. لحظة إصابة مصور صحفي برصاص قناصة في مظاهرات العراق

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتاعي تويتر مقطع فيديو لإصابة مصور عراقي خلال تغطية التظاهرات.

وقال رواد الموقع إن المصور كان يغطي التظاهرات التي تشهدها البلاد، لكنه أصيب بواسطة رصاص القناصة.

واعترفت القوات العراقية باستخدامها "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين غداة مقتل 15 شخصًا ليلا؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد. ويضاف القتلى الجدد إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في الاحتجاجات التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية بسبب الفساد والبطالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نعتذر للقساوة.. ابنة صدام حسين تنشر فيديو خطيرا لإطلاق النار على متظاهر بالعراق

ترشيحاتنا

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

ليفربول يشارك ريال مدريد ويوفينتوس في رقم قياسي.. تعرف عليه

نجم الأهلي السابق: فايلر لن يستمر طويلا في تدوير اللاعبين

يؤيد القذافي وصدام حسين.. 10 أشياء مجنونة يؤمن بها دونالد ترامب

شاهد.. لحظة إصابة مصور صحفي برصاص قناصة في مظاهرات العراق

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

Advertisements

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير