شاهد.. لحظة إصابة مصور صحفي برصاص قناصة في مظاهرات العراق

تداول رواد موقع التواصل الاجتاعي تويتر مقطع فيديو لإصابة مصور عراقي خلال تغطية التظاهرات.



وقال رواد الموقع إن المصور كان يغطي التظاهرات التي تشهدها البلاد، لكنه أصيب بواسطة رصاص القناصة.



واعترفت القوات العراقية باستخدامها "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين غداة مقتل 15 شخصًا ليلا؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".



وقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد. ويضاف القتلى الجدد إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في الاحتجاجات التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية بسبب الفساد والبطالة.

