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مرأة

للشباب الباحث عن الحيوية.. تناول هذه الأدوية يؤدي إلى الوفاة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:31 م
تناول هذه الأدوية
تناول هذه الأدوية يؤدى إلى الوفاة
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أ ش أ
حذر خبراء بريطانيون من خطورة الأدوية المغشوشة، خاصة تلك التي يتم الترويج لها بين الشباب من أجل تزويدهم ببعض النشاط.

ونقلت صحيفة ذا صن عن دراسة قام بها بعض الخبراء أن هذه العقاقير المغشوشة تحتوي على كميات من مواد الطلاء وورنيش تلميع الأرضيات والغبار وغيرها.

وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود مخاطر شديدة لتعاطى هذه العقاقير التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

وحذر نيفل برود رئيس المجموعة البحثية من أنه يتم إنتاج هذه العقاقير المغشوشة لتبدو مثل الأصلية ، ولكن لا يمكن أن يتأكد المرء عما تحتويه بداخلها، مشيرا إلى أنهم وجدوا العديد من الأشياء كثير منها سام.

وأضاف أنه في أسوأ الأحيان يمكن أن تؤدى للوفاة وأن كان المرء محظوظا فإنها في أفضل الظروف لا تكون فعالة.
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