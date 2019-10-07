أسرع وأفضل علاج منزلى لـ لأرجل الفراولة

يتردد على ألسنة العديد من الأشخاص مسمي أرجل الفراولة فما هي؟ وما أفضل الحيل والعلاجات المنزلية للتخلص منها والحصول على بشرة ملساء ساطعة.



وفقا لما نشره فى موقع بولد سكاى أن أرجل الفراولة عبارة عن نقاط سوداء صغيرة على الساقين في مكان بصيلات الشعر، قد تبدو مثل الشعر الصغير الذي لا يمكن سحبه أو حلقه ، و تتشابه البذور على جلد الفراولة.



قدم الموقع علاجا منزليا سريعا للتخلص من أرجل الفراولة



- السكر والعسل والليمون :



يعتبر السكر مقشرًا كبيرًا للجلد وسيساعد على التخلص من مسام الجلد. العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات التي تمنع الإصابة البكتيرية بالمسام المسدودة وتهدئة البشرة الملتهبة ،بالإضافة إلى كونه أحد المكونات الأكثر فاعلية لتفتيح البشرة ، يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي يقشر الجلد بشكل فعال ويفصل مسام الجلد وبصيلات الشعر.



مكونات وصفة علاج أرجل الفراولة :



2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة عسل

نصف حبة ليمون



طريقة الاستعمال لوصفة علاج أرجل الفراولة :



خذ السكر في وعاء.

أضف العسل لهذا و يغلى جيدا.

قم بعصر عصير الليمون في المزيج وخلط جميع المكونات جيدًا.

خذ كمية كبيرة من هذا الخليط وافركه برفق على ساقيك بحركات دائرية.

الاستمرار في فرك لمدة 2-3 دقائق.

شطفه جيدا في وقت لاحق.