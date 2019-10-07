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رياضة

ليفربول يشارك ريال مدريد ويوفينتوس في رقم قياسي.. تعرف عليه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
محمد صلاح وفيرمينو
محمد صلاح وفيرمينو
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إسماعيل محمود
اختتمت أمس مباريات الجولات التاسعة والثامنة والسابعة من منافسات الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية.

حيث انتهت مباريات الجولة الثامنة من الدوريين الإنجليزي والإسباني، والسابعة من الدوريين الإيطالي والألماني، والتاسعة من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تتوقف الدوريات في القارة الأوروبية من هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه، وذلك بسبب أسبوع الفيفا، حيث تلعب التصفيات المؤهلة للبطولات القارية في ذلك التوقيت في قارات العالم المختلفة.

وتملك أندية ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفينتوس الإيطالي، وفولفسبورج الألماني رقمًا فريدًا، فهي الفرق الوحيدة التي لم تتعرض لأي خسارة في دورياتها المحلية قبل فترة التوقف الدولي، حيث يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد مرور 8 جولات من البريميرليج.

أما ريال مدريد، فيحتل هو الآخر صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفريق 5 انتصارات وتعادل في 3 مباريات، بينما لم يخسر في أي مباراة، وهو الأمر الذي ينطبق على يوفينتوس متصدر الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بـ6 انتصارات وتعادل وحيد، أما فولفسبورج فيحتل المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات.

وتعود منافسات الدوريات الخمس الكبرى يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
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