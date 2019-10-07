موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

يواجه منتخب مصر لكرة القدم منافسه كينيا يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر المقبل، في دور المجموعات من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 .



وستكون المباراة أمام كينيا هي أول مهمة رسمية للفراعنة تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري الذي قرر خوض ودية امام منتخب بتسوانا استعدادا للبطولة .



وتقام مباريات الجولة الثانية من تصفيات امم افريقيا يوم 19 من الشهر ذاته علي ان تلعب مباريات الجولة الثالثة والرابعة يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة فى الفترة من 5 إلى 13 من شهر أكتوبر 2020، والجولة السادسة في الفترة من 9 إلى 17 من شهر نوفمبر 2020.



وتواجد منتخب مصر فى المجموعة التى تضم كلًا من كينيا، توجو، جزر القمر في تصفيات امم افريقيا .



جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا 7 مرات هو صاحب الرقم القياسي في الحصول عليها ثم الكاميرون بـ 5 ألقاب.