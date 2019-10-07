رطبي بشرتك بحيلة فعالة بـ4 جنيهات فقط

تتشكى العديد من السيدات والفتيات من الشعور بالجفاف فى فصل الشتاء الذى لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانين من جفاف البشرة أليك أفضل وأسرع الحيل الطبيعية التي تخلصك من البشرة الجافة وبشكل أقتصادى وأكثر أمان .

قدم موقع بولد سكاى وصفة ملح البحر وزيت جوز الهند لترطيب البشرة :



يعمل ملح البحر على تحسين و ترطيب البشرة ،يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم تمنع الجلد من التلف وكذلك البكتيريا الضارة ،كما انه بمثابة مرطب جدًا على الجلد .



المكونات :



1 كوب ملح بحري

نصف كوب زيت جوز الهند



طريقة الاستعمال :



خذ ملح البحر في وعاء.

أضف زيت جوز الهند لهذا المزيج جيدا.

ضع الخليط على بشرتك وفركه بحركات دائرية لبضع دقائق.

عليك بشطفه جيدا في وقت لاحق.