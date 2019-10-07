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مرأة

منها أدوية سامة للأذن.. أسباب تؤدى إلى فقدان السمع

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
منها الادوية السامة
منها الادوية السامة للاذن ..أسباب تؤدى ألى فقدان السمع
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أسماء عبد الحفيظ
عندما تكون غير قادر على سماع الأصوات جزئيًا أو كليًا، في أحد أذنيك أو كليهما. عادة ما يتطور تدريجيًا إلى فقدان السمع، حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 25 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 يعانون من فقدان السمع.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أسباب تؤدى إلى فقدان السمع وهى عبارة عن :

التهابات الأذن
أذن السباح
الحساسية
تراكم الشمع في الأذن
جسم غريب عالق في الأذن
الأورام الحميدة
ندب تنشأ فى قناة الأذن

يمكن أن يحدث فقدان السمع الحسي العصبي للأسباب التالية :

العمل حول الضوضاء العالية
العيوب الخلقية التي تغير هيكل الأذن العصب السمعي
صدمة في الرأس أو الجمجمة
شيخوخة
مرض مثل الالتهابات
الحصبة
التهاب السحايا والنكاف والحمى القرمزية.
الأدوية السامة للأذن التي تؤخذ للسرطان أو أمراض القلب أو العدوى الخطيرة قد تسبب أيضًا أعراض فقدان السمع .
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