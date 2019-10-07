تعرف على حالة الطقس اليوم فى جميع أنحاء الجمهورية.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، إن انخفاض درجات الحرارة سيستمر على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنها ستنخفض بنسبة درجة واحدة فقط لا غير.



وأضاف "عطا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية أو الغربية اليوم معتدلة جدا، لافتا أن درجة الحرارة 29 أو 28 درجة هناك، بينما القاهرة والوجه البحرى 32 درجة مئوية.



وقال، إن درجة حرارة شمال الصعيد والغردقة وجنوب سيناء اليوم 34 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة، مشيرا إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على جنوب سيناء ما بين متوسطة إلى خفيفة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب البلاد.



وأوضح، أن دائما حالة البحرين الأحمر والمتوسط مرتبطة بشدة الرياح، مؤكدا أن الرياح بجميع أنحاء البلاد معتدلة، لافتا إلى وجود اضطراب الملاحة بخليج السويس فى بعض الأحيان، إلا أنه حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ملائمة لجميع الأعمال البحرية.



وأوضح أن الشبورة المائية اليوم من المتوقع أن تكون خفيفة، مضيفا إلى أنها ستختفي ابتداء من الساعة التاسعة أو الثامنة والنصف بجميع الأنحاء.

