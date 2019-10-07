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اقتصاد

ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة .. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 7-10-2019

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
سعر الخضراوات والفاكهة
سعر الخضراوات والفاكهة
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آية الجارحي
سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا في تعاملات سوق العبور اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 ، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 3 و4.75 جنيه مرتفعه نحو 25 قرشا، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2.25 إلى 4.25 جنيه مرتفعا 25 قرشا عن اسعار أمس الاحد، والكوسة من 3.50 إلى 6 جنيهات متراجعا 50 قرشا..

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 لـ 14 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.50 جنيه، والباذنجان البلدي 3جنيهات متراجعا 50 قرشا، والجزر بدون عروش بـ6 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4.50 جنيه متراجعا 50 قرشا ، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها بين 4 لـ6 جنيهات، ومانجو عويس من 20 لـ 30 جنيها، والمانجو جولك بـ 14 جنيها...




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