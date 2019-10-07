انضمام الغردقة الثانوية الصناعية للمدارس العسكرية

افتتح صباح اليوم الاثنين، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بعد تحويلها إلى مدرسة عسكرية ضمن مبادرة الرئيس السيسي التي شملت تحويل 27 مدرسة على مستوى الجمهورية.



وشهد السكرتير العام الطابور الصباحي وعروضا عسكرية ورياضية لطلاب مدرسة الغردقة الثانوية العسكرية، وقدم تمام خلال كلمته تهنئة وتحية للطلاب والقادة، مؤكدا على أهمية هذه النقلة النوعية في استراتيجية التعليم الفني لتحقيق مستوى أفضل من الإنضباط والإلتزام وإتاحة فرص أفضل للإلتحاق بالتعليم الجامعي للطلاب كما أشار إلى ضرورة توعية الشباب بما يحاك من مؤامرات داخلية وخارجية ضد الجيش والوطن علي مدار التاريخ .



حضر الافتتاح اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة ومحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية وعدد من قيادات القوات المسلحة والإدارة التعليمية بالغردقة.