Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انضمام الغردقة الثانوية الصناعية للمدارس العسكرية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
انضمام الغردقة الثانوية
انضمام الغردقة الثانوية الصناعية للمدارس العسكرية
Advertisements
إبراهيم جادالله
افتتح صباح اليوم الاثنين، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بعد تحويلها إلى مدرسة عسكرية ضمن مبادرة الرئيس السيسي التي شملت تحويل 27 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وشهد السكرتير العام الطابور الصباحي وعروضا عسكرية ورياضية لطلاب مدرسة الغردقة الثانوية العسكرية، وقدم تمام خلال كلمته تهنئة وتحية للطلاب والقادة، مؤكدا على أهمية هذه النقلة النوعية في استراتيجية التعليم الفني لتحقيق مستوى أفضل من الإنضباط والإلتزام وإتاحة فرص أفضل للإلتحاق بالتعليم الجامعي للطلاب كما أشار إلى ضرورة توعية الشباب بما يحاك من مؤامرات داخلية وخارجية ضد الجيش والوطن علي مدار التاريخ .

حضر الافتتاح اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة ومحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية وعدد من قيادات القوات المسلحة والإدارة التعليمية بالغردقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مطروح .. بدء الدراسة بـ 5 مدارس جديدة وتوسعات بالمباني والفصول

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد افتتاح أول مدرسة ثانوية صناعية عسكرية

مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين .. صرح تعليمي جديد

الفشن الصناعية.. أحدث مدرسة بعد اعتمادها ضمن المدارس العسكرية ببني سويف

لتعليم الانضباط وغرس المواطنة... كل ما تريد معرفته عن بروتوكول تحويل المدارس الفنية إلى عسكرية

خلق كوادر مؤهلة ومدربة.. مدرسة فنية صناعية بأسوان تمثل نموذجا للمدارس العسكرية.. صور

ترشيحاتنا

بسبب لاعبي الاهلي والزمالك.. أول قرار من حسام البدري في معسكر أكتوبر

قسد تكشف سر انسحاب القوات الأمريكية من حدود تركيا.. وتفضح مخطط أردوغان

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

التعليم تعلن أخبارا سارة لـ المعلمين .. اليوم

مأساة.. وفاة لاعب شاب بعد سقوطه من الدور السادس

تعرف على رسالة جنش لجماهير الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil

بالأحمر النارى.. هكذا احتفلت ريم البارودى بعيد ميلادها

بسيطة وأنيقة .. شاهد أجمل فساتين كارمن سليمان في عيد ميلادها الـ25