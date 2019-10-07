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فن

مناقشة فيلم الكيلو 64 بمهرجان مالمو للسينما العربية بحضور مخرجه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
مالمو للسينما العربية
مالمو للسينما العربية
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احمد البهى
حضور كبير شهده عرض الفيلم المصرى الكيلو 64 ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

وعقب العرض أقيمت مناقشة مع الجمهور أدارها الناقد محمد نبيل فى حضور مخرج الفيلم أمير الشناوى، والذى تحدث خلالها عن الصعوبات التى واجهته اثناء تصوير العمل، كونه تجربه شخصية وعائلية جدا، كما تطرق إلى محدودية ميزانية الفيلم، وصعوبة الحصول على دخل وإيرادات من الأفلام الوثائقية فى مصر.

شارك الكيلو 64 في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتتبع الفيلم رحلة الصيدلي وائل الشناوي بعد تخرّجه في الجامعة، ليبدأ بالعمل فيما يحب.. الزراعة، ويقرر تأسيس مزرعة بالكيلو 64 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فما العقبات التي سوف تواجهه.

الفيلم تأليف وإخراج أمير الشناوي، منتج كريم الشناوي ومحمد طاهر، مساعد مخرج أحمد عبد السلام، مدير التصوير محمد طاهر، مونتاج بدر ضاحي، موسيقى تصويرية كريم يونس، مكساج أحمد عدنان، تصحيح ألوان أحمد أبو الفضل.

ويعرض المهرجان السويدى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين.
مناقشة فيلم الكيلو 64 بمهرجان مالمو للسينما العربية بحضور مخرجه
مناقشة فيلم الكيلو 64 بمهرجان مالمو للسينما العربية بحضور مخرجه
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