يوم تلات لـ عمرو دياب تصل لـ 4.5 مليون مشاهدة في أقل من شهر.. فيديو

تواصل اغنية يوم تلات للنجم عمرو دياب تحقيق ملايين المشاهدات، بوصولها لـ 4 ملايين ونصف بعد مرور أقل من شهر على طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتعد ثالث أغنية طرحها الهضبة من ألبومه الجديد " انا غير".



وحققت أغنية يوم تلات انتشارا واسعا بسبب كلماتها التي تتحدث عن النساء في حياة عمرو دياب وربطها معجبيه بـ شيرين رضا، زينة عاشور ودينا الشربيني.



ومن المقرر طرح ألبوم أنا غير من انتاج شركة ناي خلال الأسابيع المقبلة.

