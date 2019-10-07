التخطيط: تشجيع الإنتاج اليدوي والحرفي ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب

تفقدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، معرض تراثنا الذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك بحضور وزيرة الهجرة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .



ونوهت وزيرة التخطيط،إلى أهمية تلك المعارض في الترويج لمنتجات مشروعات الشباب ومساعدتهم على فتح أسواق لها داخليًا وخارجيًا؛ مما يسهم في دعمهم على الاستمرار والتطوير وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية على مستوى العالم.



وأكدت حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتشجيع الشباب وأفكارهم، مشيدة بالتنظيم الرائع للمعرض وما شهده من تنوع في الفنون اليدوية، والحرف التراثية التي تعبر عن تاريخ الدولة المصرية.



وقالت إن مصر تنهض بشبابها وإبداعاتهم مؤكدة حرص الحكومة المصرية على دعم الروح الإبداعية لدي الشباب من خلال إقامة المعارض المختلفة فضلًا عن تقديم كل السبل الميسره لدعمهم في إقامة مشروعاتهم بل ودعم تسويق منتجات تلك المشروعات مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأعربت عن سعادتها بزيارة معرض "تراثنا" ورؤية الروح المبتكرة والمتحفزة لمزيد من الإبداع علي وجه الشباب المشاركين به بل وبجودة المنتجات التي قدموها مما يجعلهم قادرين علي أن يكونوا ممثلين للتراث المصري أمام العالم أجمع.



كما شددت علي أهمية تشجيع هذا النوع من الإنتاج اليدوي والحرفي والترويج له ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب بل وتقديم التدريبات اللازمة لمن لديهم تلك المواهب لتعزيز قدراتهم ومساعدتهم علي إتقان تلك الفنون النادرة.



وتفقدت أجنحة المعرض المختلفة بما ضمته من الحرف التراثية و الفنون اليدوية المتميزة ومنها الكليم اليدوى، ومفروشات أخميم، وبعض من المنتجات النحاسية، إلي جانب المنتجات الزجاجية وأعمال التطريز على القماش، والتابلوهات، والخيامية وأعمال الصدف، ووحدات الإضاءة، والسجاد اليدوى، والخزف، والمفروشات، والجلود، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات سيناء، والخوص، والانتيكات.

