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أخبار البلد

محافظ القاهرة لطلاب القبة الثانوية: بناء مصر الحديثة لاجل الشباب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مدرسة القبة الثانوية العسكرية بنين بشارع طومانباي بحي الزيتون للاحتفال مع الطلاب بمناسبة انتصار أكتوبر المجيد.

وقال اللواء خالد عبد العال ان مصر بانتصار اكتوبر عادت للحياة ، و ان القوات المسلحة حامى الوطن وهي من ضحت وتضحى كل يوم من اجل امن هذا الوطن ومن أجل كل مصري وان الانتصار استعاد سيناء و كرامة الشعب المصري من العدو الصهيوني.

وطالب خالد عبد العال الجميع بان يكون علي قلب رجل واحد و ان نضع مصلحة مصر اولا ، و ان يعي الشباب جيدا ما يدور حول بلدهم من مخططات لهدمها.

واضاف محافظ القاهرة ان مصر تشهد بناء مصر الحديثة لاجل الشباب و ان كل ما تقوم بة الدولة الان من اجل الشباب الذين يمثلون امل مصر وهم الذين سيبنون مصر. 

الجدير بالذكر أن المدرسة قامت بعرض اذاعي مميز من جانب الطلاب للتعريف بأهمية حرب اكتوبر ونتائجها ، بالاضافة الي عرض الصاعقة المصرية الذي أبهر جميع الحضور.
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