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توك شو

تفاءلوا بالخير تجدوه.. داليا أيمن توجه رسائل مهمة للمواطنين.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
الإعلامية، داليا
الإعلامية، داليا أيمن
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البهى عمرو
قالت الإعلامية، داليا أيمن، إن الحياة جميلة، وتفاءلوا بالخير تجدوه، معلقة: "مش علشانكم انتوا بس، لا عشان اللى حواليكم".

وأضافت داليا خلال تقديمها برنامج، صباح البلد، المذاع على قناة صدي، البلد، أن كل يوم جديد علينا أن نفرح ونلقى المشكلات للخلف.

وتابعت: "بلاش تكونوا مصدرا للطاقة السلبية، عشان بـ تتنقل للناس اللى حواليكم" .

وأشارت داليا، إلى أن الجميع لديه مشكلات ولكن: «خليكوا دايما مصدر للبهجة لكل اللي حواليكم».
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