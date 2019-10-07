تفاءلوا بالخير تجدوه.. داليا أيمن توجه رسائل مهمة للمواطنين.. فيديو

قالت الإعلامية، داليا أيمن، إن الحياة جميلة، وتفاءلوا بالخير تجدوه، معلقة: "مش علشانكم انتوا بس، لا عشان اللى حواليكم".



وأضافت داليا خلال تقديمها برنامج، صباح البلد، المذاع على قناة صدي، البلد، أن كل يوم جديد علينا أن نفرح ونلقى المشكلات للخلف.



وتابعت: "بلاش تكونوا مصدرا للطاقة السلبية، عشان بـ تتنقل للناس اللى حواليكم" .



وأشارت داليا، إلى أن الجميع لديه مشكلات ولكن: «خليكوا دايما مصدر للبهجة لكل اللي حواليكم».

